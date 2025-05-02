Сколько человек задержано за нарушение госграницы Азербайджана в апреле?

В прошлом месяце за нарушение госграницы в Азербайджане были задержаны 43 иностранца.

Как сообщили Day.Az в ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 55 человек. Из них 12 - граждане Азербайджана, 21 - Пакистана, 3 - Ирана, 5 - Афганистана, 2 - Турции, 2 - Китая, 2 - Бангладеш, по одному - граждане Узбекистана, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Алжира, Непала, Великобритании, Марокко и Шри-Ланки.