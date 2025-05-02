https://news.day.az/society/1749589.html Сколько человек задержано за нарушение госграницы Азербайджана в апреле? - ФОТО В прошлом месяце за нарушение госграницы в Азербайджане были задержаны 43 иностранца. Как сообщили Day.Az в ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 55 человек.
Сколько человек задержано за нарушение госграницы Азербайджана в апреле? - ФОТО
В прошлом месяце за нарушение госграницы в Азербайджане были задержаны 43 иностранца.
Как сообщили Day.Az в ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 55 человек. Из них 12 - граждане Азербайджана, 21 - Пакистана, 3 - Ирана, 5 - Афганистана, 2 - Турции, 2 - Китая, 2 - Бангладеш, по одному - граждане Узбекистана, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Алжира, Непала, Великобритании, Марокко и Шри-Ланки.
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