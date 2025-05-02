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Сколько человек задержано за нарушение госграницы Азербайджана в апреле? - ФОТО

В прошлом месяце за нарушение госграницы в Азербайджане были задержаны 43 иностранца. Как сообщили Day.Az в ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 55 человек.