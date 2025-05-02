Скончался экс-музыкант "Арии"

Сооснователь группы "Мастер", бывший барабанщик коллектива "Ария" Игорь Молчанов скончался в Бельгии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили его коллеги по "Мастеру".

Музыкант умер на 64-м году жизни. Как рассказал сооснователь "Арии" и "Мастера" Александр Грановский, Молчанов в конце 1985 - начале 1986 года присоединился к коллективу "Поющие сердца", которые в дальнейшем стали "Арией".

Молчанов принимал участие в записи альбома "С кем ты?", после вместе с коллегами по "Арии" создал "Мастера" - именно он предложил это название.

"После наших европейских гастролей в 1991 году Игорь решил остаться в Бельгии, где и проживал до сих пор. Соболезнуем близким Игоря! Его вклад в наше творчество навсегда останется с нами!" - заключил Грановский.

С 1994 года Игорь Молчанов играл на ударных в бельгийской группе Cryme. Известно, что вместе с Молчановым "Мастера" в 1991 году покинул музыкант Кирилл Покровский, позже он создавал саундтреки к бельгийским компьютерным играм и скончался в 2015 году.