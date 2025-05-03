Контрабандисты пытались провезти наркотики в арбузах

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, была пресечена попытка контрабанды наркотиков через таможенную границу необычным способом - наркотические средства были спрятаны внутри арбузов.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Отмечается, что при проведении таможенного досмотра транспортного средства, перевозившего "свежие арбузы" из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана, с помощью стационарной рентгеновской установки были выявлены подозрительные очертания в грузе.

"В ходе тщательной проверки служебная собака кинологической службы среагировала на 42 ящика, внутри которых в 84 арбузах были обнаружены свертки, обернутые в фольгу. В них находилось наркотическое средство - высушенная марихуана, общим весом 63 килограмма 417 граммов вместе с упаковкой, спрятанное с целью скрытного провоза через таможенный контроль.

По данному факту ведется расследование", - говорится в информации ведомства.