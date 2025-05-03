Трамп собирается встретиться с лидерами стран Персидского залива

Президент США Дональд Трамп по время поездки в Саудовскую Аравию в середине мая намерен провести встречу с главами государств Персидского залива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, на саммите Трамп рассчитывает "представить свое видение роли США" на Ближнем Востоке, а также изложить цели своей администрации в регионе. Во встрече по приглашению наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда могут принять участие лидеры стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который, помимо Саудовской Аравии, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.

Участие глав других государств пока не планируется, но исключать его нельзя, отмечает портал. Предполагается, что встреча состоится 14 мая.

Белый дом ранее сообщил, что Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.