Аппарат омбудсмена высоко оценил вклад СМИ в освещение своей деятельности

Омбудсмен осуществляет широкую деятельность, и роль средств массовой информации в представлении этой деятельности широкой общественности неоспорима.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь Аппарата омбудсмена Азербайджана Араз Аскерли во время выступления на панельной сессии "Повестка дня в Год Конституции и суверенитета" в рамках форума "Общественные процессы в плоскости медиа", организованного Агентством развития медиа

Он отметил, что в деятельности омбудсмена особое внимание уделяется более тесной и эффективной организации сотрудничества с международными и местными СМИ. "Это сотрудничество продолжается в направлении освещения деятельности омбудсмена в международных и местных СМИ, изучения вопросов, освещаемых в прессе, обращений, поступающих от самих субъектов СМИ, осуществления просветительских мероприятий. С нашей стороны проводятся совместные разбирательства с соответствующими органами в отношении поступивших жалоб, а также информации различного содержания, опубликованной в средствах массовой информации, на ресурсах социальных сетей и нарушающей права граждан, касающейся личной жизни, чести и достоинства", - сказал A.Аскерли.

По его словам, защита прав представителей СМИ является одним из вопросов, который постоянно находится в центре внимания. "Также изучаются обращения представителей СМИ об обеспечении права на доступ к информации, об ответе на их запросы в сроки, установленные законодательством, и принимаются необходимые меры в этом направлении. Помимо этого, организация образовательных тренингов по правам человека для представителей СМИ очень важна с точки зрения повышения их осведомленности в этой сфере. Реализация мероприятий в этом направлении также является для нас приоритетной", - сказал A.Аскерли.