Ходжалы: Геноцид, застывший в глазах мёртвых и словах живых

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о Ходжалинском геноциде.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Геноцид - это не просто массовое убийство. Это не просто чудовищная бойня, застывшая в фотографиях и свидетелях. Это юридически определённое преступление, за которым стоит не только трагедия, но и системное намерение. Именно поэтому путь к признанию Ходжалинской резни и других массовых убийств азербайджанцев как геноцида лежит не через простую эмоцию, а через строгую юридическую аргументацию, подкреплённую историей, идеологией и сознательной пропагандой ненависти.

Прецеденты Руанды, Сребреницы и других трибуналов XX века дали международному праву достаточно ясные ориентиры. И самое важное из них - это понятие dolus specialis, особого намерения, которое отличает геноцид от военных преступлений, преступлений против человечности и иных форм насилия.

Понятие геноцида впервые было зафиксировано в Конвенции ООН от 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него". Согласно статье II этой Конвенции, геноцид - это "любое из следующих действий, совершённое с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую". Перечень таких действий включает:

- убийства членов группы;

- причинение тяжких телесных или психических повреждений членам группы;

- преднамеренное создание для группы жизненных условий, рассчитанных на её полное или частичное физическое уничтожение;

- меры, направленные на предотвращение деторождения в среде группы;

- насильственная передача детей из одной группы в другую.

Однако именно ключевой момент - намерение уничтожить группу как таковую - и является самой высокой планкой в международном праве. Это особое намерение (лат. dolus specialis) означает, что убийства, страдания и депортации должны быть не побочным эффектом конфликта, а его сознательной целью.

Международный уголовный трибунал по Руанде (ICTR) и Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (ICTY) установили, что наличие dolus specialis может быть выявлено не только через письменные приказы, но и через:

- систематическую пропаганду;

- идеологические выступления официальных лиц;

- избирательность жертв по этническому признаку;

- чрезвычайную жестокость, выходящую за рамки военной необходимости;

- логику событий, указывающую на стремление уничтожить именно определённую группу.

Прецеденты Prosecutor v. Akayesu и Prosecutor v. Krstić показали, что доказательством особого намерения может служить не только прямое признание, но и контекст: способ выбора жертв, стиль и риторика пропаганды, последовательность и координация действий.

Резня в Ходжалы - это не просто эпизод вооружённого конфликта. По данным "Human Rights Watch", "Memorial" и других международных наблюдателей, более 600 мирных азербайджанцев были убиты, включая женщин, детей и стариков. Многие были сожжены, изуродованы, обезглавлены. Более тысячи человек были ранены, сотни взяты в заложники. Особая жестокость - пытки, расчленения, убийства младенцев - указывает на dolus specialis.

Но важнее другое: всё это происходило не в вакууме. За несколько лет до Ходжалы началась целенаправленная пропагандистская кампания по дегуманизации азербайджанцев. Идеологи, писатели, политики, главы государств открыто говорили о том, что азербайджанцы - это чужеродный элемент, "угроза", "барбары", которые не должны больше жить среди армян.

Эта пропаганда является юридически значимым элементом - доказательством особого намерения. Именно так её рассматривали трибуналы по Руанде, где радиоведущие, использовавшие слово инйензи ("тараканы"), были приговорены к пожизненному заключению за участие в геноциде.

... Когда Международный трибунал по Руанде выносил свой исторический вердикт в деле The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, он подчеркнул, что геноцид начинается задолго до убийств. Он начинается с слов, с идеологических посылов, которые превращают соседей в "нечисть", в "опасность", в "паразитов". Именно через такую риторику в Руанде готовилась почва для истребления тутси. Именно такая же риторика имела место в Армении - и, что важно, на уровне первых лиц государства, ключевых идеологов и руководителей боевых действий.

Международное право рассматривает пропаганду ненависти как элемент, способный указывать на dolus specialis. Как в делах Руанды, так и в делах по Боснии (Сребреница) суды использовали публичные высказывания, материалы СМИ и идеологические документы в качестве доказательств того, что насилие имело под собой не стихийную, а преднамеренную основу.

С конца 1980-х годов на фоне обострения Карабахского конфликта в армянском обществе начала разворачиваться системная кампания дегуманизации азербайджанцев. Пропаганда строилась на нескольких устойчивых месседжах:

- Азербайджанцы - "варвары", "дикие орды", "угроза христианской цивилизации";

- Их присутствие на "армянской земле" - историческая ошибка, подлежащая исправлению;

- Сожительство с ними невозможно из-за "этнической несовместимости".

Своё апофеозное выражение эта риторика нашла в словах Зори Балаяна - одного из ведущих армянских идеологов. В своей книге "Оживление души" он фактически оправдывал пытки и убийства, описывая их с садистским наслаждением. Эта книга, опубликованная ещё в 1990-х годах, - не маргинальный памфлет. Она использовалась как идеологическое обоснование действий в Карабахе.

Балаян пишет буквально следующее:

"Если бы азербайджанцы остались жить в Армении, что бы с нами было? Мы бы вымерли..."

Этот нарратив не только оправдывал, но и требовал их изгнания и уничтожения.

Ниже приводим конкретные цитаты и действия армянских лидеров, отражающие dolus specialis - сознательное стремление уничтожить азербайджанцев как этническую группу:

- Левон Тер-Петросян, первый президент Армении. По данным азербайджанских источников, во время закрытого совещания в Ханкенди он заявил: "Я горжусь тем, что Армения - единственная моноэтничная страна в регионе. Мы избавились от азербайджанцев".

Такой уровень признания - эквивалент заявлений высокопоставленных политиков Руанды, использованных в ICTR как прямая индикация геноцидного намерения.

- Роберт Кочарян, второй президент Армении, в интервью 2001 года: "Азербайджанцы и армяне - этнически несовместимы".

Этот термин - "этническая несовместимость" - несёт в себе не просто идеологический оттенок. В международной практике он используется как прямое указание на намерение физического разделения, исключения, удаления и уничтожения. Именно по такой же логике строились нацистские расовые теории, а в трибунале по Боснии такие фразы трактовались как доказательство геноцида.

- Серж Саргсян, третий президент Армении, один из главных организаторов Ходжалинской бойни. В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу (2000 г.) он цинично заявил: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы не поднимем руку на гражданское население. Мы смогли это изменить".

Это признание не оставляет сомнений: насилие против мирных жителей было сознательным, преднамеренным и имело демонстративный эффект - запугать, стереть грань между солдатом и ребёнком, между войной и геноцидом.

Все вышеуказанные цитаты и декларации были не просто риторикой. Они легли в основу мотивации армянских вооружённых сил. В случае Ходжалы особенно ясно прослеживается связь между словами и действиями.

Войска под командованием Сержа Саргсяна и при координации с 366-м мотострелковым полком совершили целенаправленную зачистку населённого пункта. Пленных не брали, отступающих расстреливали, убегающих женщин и детей убивали из автоматов и холодного оружия. Некоторые тела были сожжены, обезображены. Это поведение не объясняется ни военной необходимостью, ни хаосом боя. Это - результат того, что противник был предварительно объявлен "недочеловеком", "угрозой", "варваром".

Судебные процессы над Жаном-Камиль Нтабакуце, Жоржем Рутагандой и Радиславом Крстичем показали, что идеологическая риторика вкупе с массовыми убийствами - достаточное основание для квалификации преступления как геноцида. В деле Prosecutor v. Krstić (ICTY) суд постановил, что убийство 8000 мусульман в Сребренице имело целью "уничтожение части этнической группы как таковой", несмотря на то, что большинство убитых были мужчинами и подростками.

Так же и в Ходжалы: целенаправленное убийство сотен мирных азербайджанцев, включая женщин, детей и стариков, в сочетании с государственными заявлениями о "гордости" за этническую чистоту - демонстрируют наличие dolus specialis.

Не только Ходжалы: цепь преступлений против азербайджанцев

Ходжалинская трагедия - это ярчайший и самый ужасающий эпизод, но он не единственный. В конце 1980-х - начале 1990-х годов на территории Армении, Нагорно-Кarabakhского региона и захваченных районов Азербайджана была развёрнута масштабная кампания этнического изгнания, которая охватила не один, а десятки населённых пунктов. По официальным данным Азербайджана и международных гуманитарных организаций:

- Более 250 000 азербайджанцев были изгнаны из территории Армении;

- Около 750 000 человек были вынуждены покинуть Карабах и прилегающие районы;

- Более 900 городов, сёл и посёлков с преимущественно азербайджанским населением были полностью стерты с лица земли;

- Погибли или пропали без вести десятки тысяч человек, среди них тысячи женщин, детей и стариков.

Это не была стихийная волна насилия. Это была последовательная программа этнической зачистки, подкреплённая пропагандой, военной машиной и молчаливым согласием элит. Уничтожались не только люди, но и следы их присутствия.

Согласно Конвенции о геноциде и разъяснительным документам Международного суда, уничтожение культурных и религиозных объектов группы также может свидетельствовать о намерении уничтожить группу как таковую. Это особенно актуально в деле азербайджанцев.

На протяжении 30 лет оккупации:

- Были разрушены сотни мечетей, в том числе уникальные памятники исламской архитектуры в Агдаме, Физули, Зангилане, Джебраиле;

- Гробницы, мавзолеи, кладбища подвергались вандализму;

- Поселения, носившие азербайджанские названия, были переименованы или стёрты с карты;

- Исторические архивы, рукописи, памятники эпиграфики уничтожались или вывозились.

Этот подход повторяет практику, зафиксированную в Боснии, когда сербские силы разрушали мечети, сжигали архивы, вырезали на стенах "эта земля очищена". Международный уголовный трибунал в деле Prosecutor v. Karadžić признал такие действия элементами геноцидного плана. Армянская сторона делала то же самое.

Слова Тер-Петросяна о "моноэтнической Армении" - это не случайная риторика, а откровение, характеризующее политику государственного уровня. С 1988 года началось планомерное вытеснение азербайджанцев с территорий, где они проживали столетиями.

По данным "Human Rights Watch", Amnesty International и отчётам ОБСЕ:

- Дома азербайджанцев поджигались или занимались "новыми хозяевами";

- Людей убивали на блокпостах, похищали, пытали, насиловали;

- Депортации осуществлялись под контролем вооружённых формирований и в сопровождении насилия;

- В некоторых сёлах (например, в Мешали, Гарадаглы, Агдабан) фиксировались массовые казни, которые полностью подпадают под определения преступлений против человечности и геноцида.

Важный вопрос, который задавали себе прокуроры трибуналов по Руанде и Боснии: почему простые солдаты убивают с такой жестокостью? Почему отрезают головы, насилуют детей, сжигают дома с людьми внутри?

Ответ, как правило, один - идеологическая обработка. Именно она делает из преступления не моральное табу, а акт "национального освобождения". В армянском случае это проявилось в полной мере. Пропаганда, литература, СМИ, церковные лидеры, школьные программы - всё было нацелено на создание образа азербайджанца как "варвара", "угрозы", "врага, которого нельзя прощать".

В Руанде одной из центральных фигур обвинения стал Жорж Рутагунда - бизнесмен, спонсировавший передачи, в которых тутси назывались "инйензи" - тараканы. Он не командовал армией. Он не подписывал приказов. Но трибунал признал: его вклад в создание ненависти равнозначен участию в геноциде.

Так же и в армянском случае:

- Зори Балаян - идеолог и ритор;

- Тер-Петросян - глава государства, хваставшийся "чистотой" нации;

- Кочарян - вице-командующий, провозгласивший несовместимость двух народов;

- Саргсян - боевой командир, цинично заявивший, что "изменил мнение азербайджанцев".

Каждое из этих высказываний и действий - кирпич в стене dolus specialis.

Юридическое обоснование: Ходжалы как прецедент геноцида

Конвенция ООН 1948 года формулирует пять ключевых деяний, любое из которых, при наличии особого намерения, составляет состав геноцида. Случай Ходжалы удовлетворяет сразу нескольким из них:

1. Убийства членов группы - документально подтверждено убийство более 600 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков. Характер убийств - массовый, демонстративно жестокий (расчленения, сжигание, обезглавливание).

2. Причинение тяжкого физического и психического вреда - помимо убитых, сотни были ранены, тысячи - захвачены, подвергнуты пыткам, сексуальному насилию, моральному унижению.

3. Преднамеренное создание условий жизни, ведущих к уничтожению - блокада города, лишение еды, воды, медицинской помощи, отказ в гуманитарных коридорах.

И всё это происходило в контексте открытой идеологической кампании, изначально нацеленной на этническое очищение территории от азербайджанцев.

Как уже отмечалось, наличие dolus specialis - главный критерий для признания преступлений геноцидом. Международная юриспруденция (ICTY, ICTR) позволяет выявлять его через:

- публичные заявления лидеров;

- пропаганду ненависти в СМИ и литературе;

- избирательность насилия (жертвы - исключительно представители одной этнической группы);

- целенаправленную системность и координацию действий.

В случае Ходжалы и других эпизодов:

- Саргсян признал, что убийства мирных были преднамеренными и имели целью "изменить мнение" азербайджанцев;

- Тер-Петросян гордился этнической чистотой Армении;

- В Ходжалы и других населённых пунктах применялись методы устрашения и истребления, характерные для геноцидов.

Суд по Боснии признал аналогичный набор факторов достаточным для квалификации событий в Сребренице как геноцида, несмотря на отсутствие письменного приказа. В Руанде радиопередачи с призывами "убивать тараканов" расценивались как доказательство dolus specialis. Армянские высказывания ничем не отличаются по духу, а иногда и превосходят их по прямоте.

Чтобы выдвинуть обвинение в геноциде на уровне международного суда, необходимо соблюдение следующих условий:

- Преступление подпадает под определение Конвенции 1948 года;

- Существуют доказательства особого намерения;

- Есть прямые жертвы и исполнители;

- Есть связь между идеологами и действиями на местах.

Все четыре условия в случае Ходжалы выполняются. Более того, заявления армянских лидеров могут быть интерпретированы судом как indicia of genocidal intent, особенно в контексте судебной практики ICTR (дела Akayesu, Bagosora) и ICTY (Krstić, Karadžić).

Признание факта геноцида - это не только акт памяти и справедливости, это и инструмент правовой защиты в международных отношениях. Согласно ст. 1 Конвенции 1948 года:

"Договаривающиеся Стороны подтверждают, что геноцид, будь он совершен в мирное или военное время, является преступлением, нарушающим международное право, и обязуются предотвращать его и наказывать за него".

Это означает:

- Азербайджан имеет право на международное признание геноцида;

- Международные организации, не признавая Ходжалы как геноцид, нарушают принцип беспристрастности;

- Армения, как государство, не осудившее преступников и не дезавуировавшее высказывания своих лидеров, несёт ответственность.

Как справедливо указал Международный суд ООН в деле Босния против Сербии (2007), государство может быть признано виновным не в совершении геноцида, а в неспособности его предотвратить и наказать виновных. Армения - государство, где виновные не только не наказаны, но и возведены в герои.

Историческая, идеологическая и государственная системность уничтожения азербайджанцев

Исторический контекст важен: насилие против азербайджанцев не началось с Ходжалы. Оно было цикличным, повторяющимся, идеологически оправданным.

- 1905-1907: массовые убийства и погромы азербайджанцев в Эривани, Нахчыване, Зангезуре.

- 1918-1920: кровавые этнические чистки в Баку, Шуше, Губе, Шамахе, Гяндже.

- 1948-1953: депортации из Армении в Кур-Араксинскую низменность.

- 1987-1989: изгнание более 250 000 азербайджанцев с территории Армении.

Идеология "армяноцентричного" государства - постоянная линия армянского национализма. Этот исторический фон позволил в 1990-х годах легко развернуть геноцидальную пропаганду, не встречая внутреннего сопротивления. Наоборот - она была принята как естественное продолжение исторической "борьбы".

Как показала судебная практика в Гааге, геноцид - это преступление, которое не совершается в одиночку. Оно требует координации, ресурсов, административного одобрения. Именно поэтому вина лежит не только на командирах и солдатах, но и на институтах государственной власти, если они:

- не предотвратили преступление,

- не наказали исполнителей,

- участвовали в идеологической подготовке.

В Армении мы видим следующее:

- Лидеры государства (Тер-Петросян, Кочарян, Саргсян) не скрывали и даже оправдывали этнические чистки;

- Армянская армия и незаконные вооружённые формирования действовали согласованно при захвате азербайджанских территорий и уничтожении населения;

- Ключевые фигуры, причастные к преступлениям (Саргсян, Ованнисян, Оганян), не только не осуждены, но и вознаграждены.

Это и есть признак системности геноцида, аналогичный случаям в Руанде и Боснии. Международный суд указал, что "отказ государства от дезавуирования и расследования преступлений сам по себе свидетельствует о покрытии геноцида".

Исходя из вышеизложенного, массовое убийство в Ходжалы может быть квалифицировано как геноцид, потому что:

- Жертвами стали исключительно представители одной этнической группы - азербайджанцы;

- Массовое насилие сопровождалось особой жестокостью, не имеющей оправданий с военной точки зрения;

- Политические лидеры открыто признавали и идеологически оправдывали насилие;

- Культурное наследие азербайджанцев системно уничтожалось;

- Массовые изгнания и депортации происходили под контролем государства;

- Вся совокупность доказательств удовлетворяет критерию dolus specialis.

Таким образом, Ходжалы - не просто трагедия, не просто "военное преступление", как это предпочитают формулировать в международных организациях. Это - акт геноцида, аналогичный по своей сути и структуре признанным случаям в истории международного уголовного правосудия.

Молчание международного сообщества по делу Ходжалы - это не только ошибка, но и угроза международной системе права. Если геноцид азербайджанцев не будет признан, то возникает прецедент, когда масштабные и идеологически обоснованные этнические чистки остаются безнаказанными, если жертва - не "геополитически значимая".

Азербайджан, как государство, имеет полное право:

- добиваться международного признания Ходжалы как акта геноцида;

- инициировать независимые международные трибуналы и следственные группы;

- использовать факт геноцида как юридический аргумент в переговорах и международных делах;

- добиваться осуждения идеологов и организаторов - Балаяна, Саргсяна, Кочаряна, Тер-Петросяна и других.

Геноцид - это преступление, которое не имеет срока давности. Он не забывается, не уходит в архив. Он либо будет назван своим именем, либо обязательно повторится. История Руанды, Югославии и Османской империи это доказала.

Ходжалы - это имя. Это место. Это преступление.

Но это также - тест для человечества.

Тест на правду. Тест на справедливость. Тест на то, способен ли мир услышать боль народа, если он не входит в список привилегированных.

Азербайджан должен и будет добиваться признания: не ради прошлого, а ради будущего. Потому что если убийства азербайджанцев можно объяснить, забыть и оправдать - значит, их можно повторить.