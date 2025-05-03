В июне 4 дня подряд будут нерабочими

В следующем месяце в Азербайджане из-за праздников будет 4 нерабочих дня.

Как передает Day.Az, согласно календарю, 6-7 июня - праздник Гурбан, 15 июня - День национального спасения, а 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

В соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями Кабинета министров, поскольку 7 июня приходится на субботу, 9 июня также будет считаться нерабочим днем ​​при пятидневной рабочей неделе. Таким образом, 6, 7, 8 и 9 июня будут нерабочими из-за праздника Гурбан.

Кроме того, поскольку 15 июня приходится на воскресенье, 16 июня также будет нерабочим днем.