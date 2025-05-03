США намерены резко сократить расходы

Проект бюджета США на 2026 финансовый год (с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года) предусматривает сокращение расходов на необоронные нужды на 22,6% (около $163 млрд).

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в документе, распространенном Белым домом.

"Президент США Дональд Трамп предлагает сократить бюджетные полномочия в необоронной сфере на $163 млрд - на 22,6% по сравнению с расходами текущего года, сохранив при этом финансирование национальной безопасности, ветеранов, пожилых людей, правоохранительных органов и инфраструктуры", - заявил директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселл Воут, его слова приводятся в документе.

Как указывается в публикации, показатель будет снижен на $163 млрд - с $720,5 млрд до $557,4 млрд.