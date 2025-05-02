https://news.day.az/world/1749577.html На горе Эльбрус сгорело кафе - ВИДЕО Пожар произошел в кафе на станции "Мир", расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике. В ведомстве рассказали, что заведение общественного питания загорелось в ночь на 2 мая. "Пожар потушен подручными средствами.
На горе Эльбрус сгорело кафе - ВИДЕО
Пожар произошел в кафе на станции "Мир", расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
В ведомстве рассказали, что заведение общественного питания загорелось в ночь на 2 мая.
"Пожар потушен подручными средствами. Пострадавших нет", - говорится в заявлении.
В нем уточняется, что пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 18 сотрудников экстренных служб и две единицы техники.
Теперь специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания, и все обстоятельства случившегося.
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