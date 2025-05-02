На горе Эльбрус сгорело кафе

Пожар произошел в кафе на станции "Мир", расположенной на высоте 3,5 тыс. метров на горе Эльбрус.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

В ведомстве рассказали, что заведение общественного питания загорелось в ночь на 2 мая.

"Пожар потушен подручными средствами. Пострадавших нет", - говорится в заявлении.

В нем уточняется, что пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. К его ликвидации привлекли 18 сотрудников экстренных служб и две единицы техники.

Теперь специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания, и все обстоятельства случившегося.