Анар Эйвазов о применении современных методов ведения боя в антитеррористической борьбе

В антитеррористических мероприятиях локального характера, мы стали свидетелями, как изучение современных методов ведения боя и внедрение новых тенденций находят своё применение в армии.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель Управления по связям с общественностью и СМИ министерства обороны Азербайджана, полковник Анар Эйвазов во время своего выступления на панельной сессии "Медиа повестка в Год Конституции и Суверенитета" в рамках II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиапространства.

Он отметил, что Азербайджанская армия профессионально сражалась в антитеррористических мероприятиях, продолжавшихся нескольких часов.

"В Карабахе не должны были пострадать ни гражданские лица, ни памятники. Несмотря на подобные ограничения, Вооруженные силы Азербайджана очистили территорию страны от остатков незаконных армянских вооруженных формирований", - добавил А.Эйвазов.