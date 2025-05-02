Porsche готова отказаться электрокаров в этой стране

Porsche готова отказаться электрокаров, но только в одной стране. На автосалоне в Шанхае гендиректор марки Оливер Блюме признался, что компания может прекратить продажу "батарейных" машин в Китае в обозримом будущем. "В ближайшие два-три года мы увидим, будет ли Porsche существовать здесь, как электрический бренд".

Как передает Day.Az, причина прозаична: продажи низкие, уровень цен, "подходящих для Porsche", по китайским меркам завышенный.

Боссы Porsche не намерены участвовать в "ценовых войнах" и гнаться за объёмами продаж. Однако игнорировать китайских конкурентов в Штутгарте не могут, ведь в 2024 году спрос на Porsche в Поднебесной упал на 28%. Из-за провала электромобилей немецкой марки лишились своих постов топ-менеджеры, а теперь Porsche готова признать поражение и вовсе убрать "батарейную" линейку из КНР.

Впрочем, решение будет принято после того, как немецкая фирма оценит спрос на Macan EV и будущий Cayenne EV на длинной дистанции. Флагманский электрокроссовер ждут в конце 2025 года. Судя по заявлениям Porsche, дешёвой новинка не будет. Любопытно, что Оливер Блюме не считает Xiaomi SU7 Ultra конкурентом, так как "китаец" не может сравниться с ходовыми качествами Porsche. Однако седан из Поднебесной стоит вчетверо дешевле Taycan Turbo GT.

У компании Porsche нет уникальной линейки для Китая, и компания редко выпускает специальные версии эксклюзивно для Поднебесной: можно вспомнить разве что 718 Spyder с турбомотором 2.0 вместо "атмосферника" 4.0. Конкуренты в виде Audi, BMW, Mercedes или даже Jaguar инвестируют в удлинённые модификации и малолитражные двигатели.