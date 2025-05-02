Туркменистан и Азербайджан объединяет общее ковровое наследие

Организация Международного форума ковра в Баку находится на самом высоком уровне, сказала Trend Life участница форума, искусствовед, этнограф, кандидат наук по национальному костюму и ковроткачеству Аджап Байриева, которая выступила с докладом "Роль семейных традиций в передаче ценностей из поколения в поколение", передает Day.Az.

Она отметила, что Туркменистан и Азербайджан связывают давние традиции коврового искусства.

"Я уже в четвёртый раз приезжаю в Баку и всегда только самые замечательные впечатления. Проведение Международного форума ковра оцениваю в 10 баллов из 10, потому что у вас великая любовь к ковроткачеству, истории, культуре, традициям. Все молодцы, всё с большой отдачей! Я принимала участие во многих международных конференциях, семинарах, форумах по всему миру. Честно скажу, от души, просто великолепно. Спасибо большое", - сказала гостья из Туркменистана.

В Бакинском бизнес-центре сегодня состоялось открытие Международного форума ковра, который собрал ведущих специалистов, дизайнеров, производителей и исследователей ковровой индустрии. Форум проводится в рамках Международного фестиваля ковра, организованного Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) 2-4 мая.

Программа форума включает пленарные сессии, тематические панельные дискуссии, B2B-встречи, а также специальные секции для молодых ученых с участием представителей Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана, Японии, Кыргызстана, Румынии, Великобритании, Ирана, России, Казахстана, Узбекистана, Германии и других стран.

С 3 по 4 мая фестиваль продолжится на исторических улицах Ичери Шехер. Древние караван-сараи и площади примут выставки ковров, мастер-классы, интерактивные театральные представления и музыкальные мероприятия. Представители разных стран мира покажут свои традиции ковроткачества, будут функционировать национальные павильоны стран-участниц. Также организованы выставки мастеров искусств - Эльдара Микаилзаде, Айдан Салаховой, Самиры Аллахвердиевой, Фаига Ахмеда и т.д., различные красочные и интерактивные перформансы.

Основной целью фестиваля является популяризация азербайджанского искусства ковроткачества в мировом масштабе, демонстрация его богатого наследия и перспектив будущего развития, а также обмен опытом и навыками с мировыми мастерами ковроделия.

Отметим, что фестиваль совпадает с 25-летием включения Ичери Шехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.