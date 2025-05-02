Ахмед Исмаилов назвал платформу "Общественные процессы в медиапространстве" инструментом диалога медиа и государства

Второй год подряд Форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве" служит эффективной платформой для обсуждения актуальных общественных вопросов в медиаповестке страны и способствует развитию диалога между государством и медиа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов в ходе выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством.

Он отметил, что целью Агентства развития медиа при создании данной платформы, возникшей как социальный запрос общества, является поддержание здоровых отношений между субъектами медиа, ответственными за профессиональную подготовку и передачу информации, и государственными органами, выполняющими функцию надежного источника информации и дальнейшее повышение уровня профессионализма в разработке журналистского контента с общественным содержанием.