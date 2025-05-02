Трамп предложил исключить из Конгресса сторонников импичмента

Президент США Дональд Трамп призвал выдворить из Конгресса двух членов Демократической партии, ранее предпринявших попытку инициировать в отношении его процедуру импичмента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в соцсети X.

По словам Трампа, демократы открыто признали, что не имеют оснований для импичмента, но "просто хотят это сделать". Он назвал действия своих оппонентов политически мотивированными и предложил республиканцам рассмотреть возможность исключения этих конгрессменов за их поведение, особенно в контексте выборов.

Трамп также обвинил демократов в злоупотреблении механизмом импичмента, напомнив о двух предыдущих неудачных попытках отстранения его от должности - в 2019 и 2021 годах.

Нынешнюю инициативу об импичменте выдвинул конгрессмен-демократ Шри Танедар (штат Мичиган), представивший резолюцию с семью обвинениями. Ранее о подобном намерении заявлял и его коллега Эл Грин (штат Техас), известный своими аналогичными инициативами ещё в первый президентский срок Трампа.

В то же время шансы на успешное прохождение процедуры импичмента остаются крайне низкими, поскольку обе палаты Конгресса на данный момент контролируются Республиканской партией.