У берегов Каспия найдены десятки мертвых тюленей

В Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на берег Каспийского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в пресс-службе Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Казахстана сообщили, что предположительно, гибель животных произошла 2-3 недели назад.

Туши находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы.

Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Основной его пищей служат рыбы - преимущественно кильки, бычки, атерины, а также моллюски и креветки. Ему свойственны сезонные миграции: зимой они концентрируются в северной части моря, а с наступлением тепла мигрируют в Средний и Южный Каспий.