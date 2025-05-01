Азербайджан ограничил ввоз животной продукции из некоторых стран

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило о получении официальной информации от Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) о случаях выявления опасных инфекций у животных в ряде стран, передает Day.Az.

Так, в провинции Эль-Джахра (Кувейт) зафиксирована вспышка ящура. Кроме того, случаи высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрированы в провинции Кратех (Камбоджа), регионе Бонг (Либерия), ряде провинций Вьетнама (Нгеан, Тьен Зянг, Туенкуанг, Лонган и Куангчи), а также в Поморском воеводстве Польши.

С целью предотвращения заноса и распространения заболеваний на территории Азербайджана, на основе принципа зонирования и положений "Кодекса здоровья наземных животных" ВОЗЖ, введены временные ограничения на ввоз и транзит парнокопытных животных, продуктов и сырья животного происхождения в радиусе 10 км от очагов ящура. Также ограничен импорт живой птицы и птицеводческой продукции из зон вспышек птичьего гриппа.

Соответствующее уведомление направлено в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики для принятия необходимых мер.