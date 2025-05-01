На землю упадет советская межпланетная станция

Выведенная из эксплуатации советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Космос-482" может упасть на Землю в интервале с 7 по 13 мая.

Как передает Day.Az, об этом пишет New York Post.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, объект размером с автомобиль "вполне может пережить вход в атмосферу и достичь поверхности Земли". "В таком случае, я ожидаю, что у него будет шанс врезаться в кого-то один на несколько тысяч", - уверен эксперт.

Как пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на данные ведущего инженера Института прикладной математики Российской академии наук Виктора Воропаева, АМС может достигнуть поверхности Земли 12-14 мая, упав в районе от 52 параллели северной широты до 52 параллели южной широты.

АМС "Космос-482" - дублер станции "Венера-8". Аппарат запущен 31 марта 1972 года на ракете "Молния-М" с космодрома Байконур. Из-за аварии разгонного блока АМС осталась на околоземной орбите.