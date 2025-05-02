Европарламент боится правды об Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские организации продолжают теребить французских представителей в Европарламенте, требуя от них резких высказываний в адрес Азербайджана и осуждения нашей страны за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности. Долго упрашивать французских парламентариев не приходится. Они как пионеры - всегда готовы.

Президент группы Renew Europe Валери Хайер на вопрос "почему ЕС не поддержал международное расследование "военных преступлений" Азербайджана" отвечала явно с удовольствием. Азербайджан в ее ответе представ в образе эдакого злодея и оккупанта, который в 2020 году дестабилизировал регион, потом чуть не уморил голодом армян в Карабахе, и как кульминация - вообще почистил их этнически в 20203 году. Но и это еще не все. Мы, оказывается, захватили заложников и сейчас судим их на фиктивном суде... Если обобщить, картина нарисована следующая: на Южном Кавказе царил мир и благоденствие, пока злой Азербайджан не захотел войну, чтобы извести бедняжек армян. То есть, проблемы в регионе начались 27 сентября 2020 года. Мадам считает, что и Международный уголовный суд (к которому, кстати, Азербайджан не присоединился) и Евросоюз должны и обязаны. Никто ничего не делает, Евросоюз не применяет свои инструменты давления, и только Европарламент отдувается за всех.

Болтала много, но на вопрос "почему?" Хайер так и не ответила. Попробуем ей помочь. ЕС не поддерживает призывы к международным санкциям и трибуналам против Азербайджана потому, что руководят Европой, слава богу, здравомыслящие политики, а не Валери Хайер. Сколько бы не усердствовало армянство и его питомцы, мир прекрасно осведомлен о том, что происходит на самом деле и что происходило. Как бы не старалась армянская сторона и ее союзники задвигать в дальний угол предысторию Второй карабахской войны, у них это никак не получится. Это не начало прошлого века, о котором армянство может придумывать сказки, это недавняя история, зафиксированная на мировом уровне. Хочет мадам Хайер или не хочет, но факт армянской агрессии, оккупации, осуществления любимыми ею армянскими нацистами этнических чисток и геноцида не удастся скрыть. Депутаты ЕП очень боятся этой правды об Армении, но ее не спрятать. В Брюсселе, Вашингтоне, Москве и других столицах это прекрасно знают. Да что там Вашингтон, об этом прекрасно знают и в Париже, который представляет эта говорящая голова. Мадам думает, что президент Макрон делает все возможное? Глупости. Президент Макрон делает только то, что не допустит пересечения красных линий Азербайджана. Он обязан чем-то очень сильно армянству и отрабатывает. Говорит он много, но ни на что не может повлиять. И вообще, пусть мадам поинтересуется у своего правительства, почему в период серьезного кризиса между Парижем и Баку взлетели показатели азербайджанского экспорта во Францию?

Армянство никак не помудреет. Оно продолжает жить старыми временами, когда одна кляуза на Азербайджан могла принести пользу на годы вперед. Времена давно изменились, а армяне и их питомцы продолжают строчить доносы и рассылать подобные глупые вопросы евродепутатам, которые заняты... ну, чем-то они там, наверное, еще заняты кроме того, чтобы костерить Азербайджан.

Правда, насчет этого у нас есть серьезные сомнения. Похожее, что евродепутатам реально больше нечем заняться. Во всяком случае, определенной их части, активно потребляющей корма армянского производства. Среди них постоянный докладчик ЕП по Армении Мириам Лексман или евродепутатша Раса Юкнявичене.

На днях в Валенсии состоялся конгресс Европейской рабочей партии, потративший уйму времени на армянские вопросы и зачем-то принявший резолюцию по Армении. Похоже, у Европы действительно нет собственных проблем. Или же у депутатов слишком много свободного времени.

Лексман, как всегда, была нелогична. Расхваливала Армению за лидерство (серьезно?) в мирных переговорах, ругала Азербайджан за восстановление своего суверенитета, требовала обеспечения каких-то гарантированных прав армян на возвращение в Азербайджан, думая, что не существует гарантированных прав на возвращение азербайджанцев в Армению. Ну, и так далее.

Как выясняется, Раса Юкнявичене тоже является докладчиком по Армении Европарламента. Не многовато ли докладчиков по крошечной Армении у большого Европарламента? Зачем ему столько? Ну да ладно, понимаем - всем хочется заработать.

В отличие от бывалой лоббистки Лексман Юкнявичене не допустила резких высказываний в адрес Баку. В основном она расписывала, ка Европе нужна Армения и как европейцы должны ей в этом помочь. И совсем даже неправда, что никто в Европе не ждет армян. Их ждут, еще как, все глаза проглядели. Ведь Армения, утверждает евродепутат, это старейшая страна Европы, а армяне первые христиане в истории, к тому же страшно многострадальные, у которых все отобрали, но они, армяне, такие милые, что все равно хотят жить со всеми в мире. Правда, у Юкнявичене явно проблемы с географией - она считает, что вхождение Армении в ЕС важно для всего Черноморского региона. Непонятно, какое отношение имеет Армения к Черноморскому региону. Или "от моря до моря" уже есть, а мы проспали?

А вот что умилило - это как депутат ЕП от Литвы упомянула Азербайджан, не решившись произнести его названия. "Армения - это Европа, и вы нужны нам, наряду с грузинами и другими народами Южного Кавказа", - сказала она.

Как дипломатично, однако. Хотя, может быть, она говорила и не о нас. Ведь если Раса Юкнявичене уверена, что Армения располагается у Черного моря, она может с таким же успехом считать, что Южный Кавказ выглядит не так, как на карте.

Ну что еще сказать... У нас тоже есть вопрос ко всем депутатам Европарламента, по какой-то причине вставшим на сторону оккупанта (пусть даже в прошлом). Вопрос такой: вам не надоело?