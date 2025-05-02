Почему в Баку нельзя парковаться перед объектами?

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, прокомментировало обеспокоенность граждан по поводу запрета на парковку автомобилей перед коммерческими объектами.

Как передает Day.Az, руководитель департамента коммуникаций агентства Вэли Мамедов во время панельной сессии "Устойчивые решения в транспортной инфраструктуре в медиапространстве", прошедшей в рамках II Форума "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиасферы (MEDIA), отметил, что приоритет сегодня отдается автобусным полосам.

"Во многих местах уже созданы парковочные зоны. Когда мы ограничили доступ автомобилей к дорогам вблизи парка Хагани, многие считали, что это навредит бизнесу. Но с ростом пешеходного трафика коммерческие объекты наоборот оживились. На многих улицах нет парковки, но там функционирует достаточно объектов, и ни один из них не закрылся. Все спрашивают: где клиенту оставить машину? Но на практике видно, что за счёт увеличения числа пешеходов эти объекты получают даже больше прибыли", - сказал Мамедов.

Он добавил, что, например, парковочные места перед объектами на улице Шарифзаде всё равно не способны вместить всех клиентов, и пешеходный поток становится более эффективным с точки зрения бизнеса.