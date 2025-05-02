На бакинском суде рассказали о пытках и убийствах жителей села Гарадаглы

На судебном процессе, продолжающемся сегодня в Бакинском военном суде, проходит заслушивание показаний потерпевших.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, потерпевший, житель села Гарадаглы Рафиг Гулиев рассказал о неоднократных нападениях вооруженных сил Армении на село, обстрелах автобусов, пытках, убийствах азербайджанцев и т. д., а также ответил на вопросы об оккупации села.

"Нам говорили, что Карабах принадлежит армянам, уходите", - отметил Р.Гулиев.

Потерпевший рассказал, что он, его отец и мать были взяты в заложники военнослужащими Армении, когда село Гарадаглы было оккупировано. Р.Гулиев сказал, что его, его отца Аластана Гулиева и других азербайджанцев посадили в "Камазы" и увезли в Ханкенди, по дороге грузовик остановили в месте под названием "Бейлик багы", и некоторые из заложников были убиты. Отец потерпевшего А.Гулиев скончался в результате пыток армянских военнослужащих, некоторое время находясь в заложниках. "Мою мать держали в заложниках 13 дней, а затем вернули. Меня освободили через 45 дней. Пока мы были в заложниках, они избивали нас каждый вечер. Они давали нам кусок хлеба и немного воды каждый день, чтобы мы не умерли и остались живы. Но они продолжали нас пытать", - отметил он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.