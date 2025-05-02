В Азербайджане наблюдается рост спроса на рыбную продукцию

Хотя с недавнего времени в Азербайджане введён запрет на рыбную ловлю, ситуация на рынках не изменилась - наблюдается изобилие продукции. Продавцы даже отмечают оживление спроса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам продавцов, рыба, представленная сейчас в продаже, поступает из-за рубежа или из рыболовных хозяйств.

Основными странами-экспортёрами рыбы в Азербайджан являются Казахстан, Россия, Турция, Иран и Норвегия. Кроме того, в продаже имеется рыба, выращенная в местных хозяйствах, и именно она сейчас поступает на прилавки. Поэтому введённый запрет на ловлю рыбы, по мнению продавцов, вряд ли повлияет на цены.

Они также отмечают, что несмотря на отсутствие свежей рыбы из моря, цены остались прежними.

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