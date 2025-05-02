Граждане Азербайджана смогут сами выбрать банк для пенсий и зарплат

В Азербайджане разрабатывается механизм, который позволит гражданам самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы или пенсии.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Milli.Az в Центральном банке сообщили, что в настоящее время совместно с соответствующими государственными структурами ведётся активная работа по обеспечению свободного выбора банка для получения выплат.

Представители Центробанка заявили, что данная инициатива нацелена на расширение доступности платёжных услуг и повышение конкуренции между банками. Суть нововведения заключается в том, чтобы предоставить пенсионерам и работникам, получающим зарплату из госбюджета, возможность самостоятельно определять, через какой банк они хотят получать свои средства.

"Преимущество создаваемого механизма в том, что он усилит конкуренцию между финансовыми учреждениями за клиентов и даст гражданам больше свободы в выборе сервисов", - подчеркнули в Центробанке.