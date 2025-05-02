Какие вопросы чаще всего решаются Конституционном суде?

Большинство решений Конституционного суда касаются соцобеспечения и пенсий.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела по правам человека и аналитики Конституционного суда Азербайджана Анар Джафаров во время своего выступления на панельной сессии "Медиаповестка в Год Конституции и Суверенитета" в рамках II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

Он отметил, что в результате референдума, проведенного в 2002 году, гражданам было предоставлено право подавать жалобы и обращения в Конституционный суд.

По его словам, на основании поступивших от граждан жалоб было принято 150-160 решений.

"Мы также приняли ряд решений, касающихся пенсионного обеспечения. По этому вопросу поднимались различные темы. Большинство решений было связано с социальной защитой. Этот вопрос всегда находился на повестке дня в медиа", - добавил он.