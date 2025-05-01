https://news.day.az/world/1749444.html Французский Лион охватили протесты и столкновения с силовиками - ВИДЕО Столкновения манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации в Лионе. Как передает Day.Az, об этом сообщила префектура региона Овернь - Рона-Альпы на своей странице в соцсети X.
Французский Лион охватили протесты и столкновения с силовиками - ВИДЕО
Столкновения манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации в Лионе.
Как передает Day.Az, об этом сообщила префектура региона Овернь - Рона-Альпы на своей странице в соцсети X.
"Несколько десятков агрессивно настроенных лиц в масках предприняли попытку разгромить две торговые точки, - отмечается в тексте. - Они также забрасывали стражей порядка различными предметами".
В ведомстве сообщили, что полиция разогнала хулиганов. По информации региональной газеты Le Progrès, правоохранители применили слезоточивый газ.
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