Операция ГПС на Каспии: по нарушителям открыт огонь

Предотвращена попытка организованной группы контрабандистов незаконно переправить через государственную границу крупную партию наркотических средств на территорию Азербайджанской Республики через Каспийское море.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Пресс-центр Госпогранслужбы.

Согласно информации, 1 мая в 21:55 Главное командно-контрольное управление Береговой охраны Государственной пограничной службы зафиксировало неизвестное плавательное средство, движущееся на высокой скорости на расстоянии 0,3 мили от берега в направлении Сальянского рейда Каспийского моря.

Пограничное судно приступило к операции задержания, был открыт предупредительный огонь.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Несмотря на законные требования пограничников, было применено оружие. В результате оба нарушителя границы были ранены.

Экипаж судна предпринял неотложные меры по отправке раненых нарушителей в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, одного из нарушителей не удалось спасти.

Другой нарушитель продолжает получать лечение в современном медицинском учреждении.

При осмотре плавсредства типа было обнаружено и изъято 33 килограмма 75 граммов наркотического вещества марихуана, два GPS-устройства марки "Garmin" и один спутниковый телефон марки "THURAYA".

В результате предварительных следственных действий было установлено, что нарушителями государственной границы были граждане Ирана Гараниджат Нури Гурбан Мохаммад 1985 г.р. и Умухаммади Бехсад Салех (умер) 1990 г.р.