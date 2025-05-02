Сколько зданий было повреждено во время недавнего землетрясения в Стамбуле?

После землетрясения в Стамбуле повреждены 4295 зданий.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум, его слова приводит TRT Haber.

"Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения", - сказал он.

Землетрясения в Стамбуле произошли 23 апреля. Магнитуда самого сильного составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности.