https://news.day.az/world/1795909.html Деревню на побережье Ирландии завалило белоснежной морской пеной - ВИДЕО Из-за разгула стихии у побережья Дублина скопилось большое количество морской пены, которую ветер вынес на сушу. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Extra. В материале отмечается, что из-за непогоды морская пена покрыла деревню Лохшинни.
Деревню на побережье Ирландии завалило белоснежной морской пеной - ВИДЕО
Из-за разгула стихии у побережья Дублина скопилось большое количество морской пены, которую ветер вынес на сушу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Extra.
В материале отмечается, что из-за непогоды морская пена покрыла деревню Лохшинни. Один из местных жителей рассказал, что за 50 лет жизни в этом районе не видел ничего подобного.
"Постоянный слой кремово-коричневой пены вдоль побережья после периода теплой погоды, сменившегося сильным ветром, скорее всего, представляет собой естественную пену от безобидного цветения водорослей", - предположил другой местный житель.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре