Деревню на побережье Ирландии завалило белоснежной морской пеной

Из-за разгула стихии у побережья Дублина скопилось большое количество морской пены, которую ветер вынес на сушу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Extra.

В материале отмечается, что из-за непогоды морская пена покрыла деревню Лохшинни. Один из местных жителей рассказал, что за 50 лет жизни в этом районе не видел ничего подобного.

"Постоянный слой кремово-коричневой пены вдоль побережья после периода теплой погоды, сменившегося сильным ветром, скорее всего, представляет собой естественную пену от безобидного цветения водорослей", - предположил другой местный житель.