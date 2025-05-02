В азербайджанских реках поднялся уровень воды

По данным автоматических гидрологических станций, утром 2 мая в ряде рек, протекающих по территории Азербайджана, зафиксировано повышение уровня воды.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, уровень воды в протекающей по территории Большого Кавказа реке Гусарчай-Кузун, повысился на 10 см, протекающих через Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы реках Тертерчай-Кельбаджар - на 15 см, Забухчай-Бозлу - на 8 см, Тертерчай-Венг - на 4 см, Баргушадчай-Алигулуушагы - на 3 см, Охчучай-Бюрюнлю и Гуручай-Бёюк Таглар - на 2 см.