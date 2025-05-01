https://news.day.az/officialchronicle/1749411.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» - ФОТО 30 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии выступил народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов с музыкально-художественной программой под названием "Только культура".
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» - ФОТО
30 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии выступил народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов с музыкально-художественной программой под названием "Только культура".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, посвященном памяти поэта, великого драматурга Гусейна Джавида, также приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.
На мероприятии Эйюб Ягубов и творческие друзья артиста выступили перед зрителями с интересным представлением, объединившим магию музыки, гармонию песен и глубину поэзии.
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