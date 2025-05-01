https://news.day.az/world/1749402.html Жуткое ДТП на автомагистрали в Филиппинах - 12 погибших - ВИДЕО В результате ДТП на платной автомагистрали на Филиппинах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей, более 20 получили ранения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Автобус врезался в фургон, который уже стоял в очереди на оплату проезда.
Жуткое ДТП на автомагистрали в Филиппинах - 12 погибших - ВИДЕО
В результате ДТП на платной автомагистрали на Филиппинах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей, более 20 получили ранения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Автобус врезался в фургон, который уже стоял в очереди на оплату проезда. Затем фургон протаранил компактный внедорожник, который потом врезался в переднюю часть трактора. Следом трактор ударился о другой внедорожник, стоящий впереди", - уточнили в агентстве GMA News.
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