Жуткое ДТП на автомагистрали в Филиппинах

В результате ДТП на платной автомагистрали на Филиппинах погибли 12 человек, в том числе шестеро детей, более 20 получили ранения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Автобус врезался в фургон, который уже стоял в очереди на оплату проезда. Затем фургон протаранил компактный внедорожник, который потом врезался в переднюю часть трактора. Следом трактор ударился о другой внедорожник, стоящий впереди", - уточнили в агентстве GMA News.