Трамп предложил сократить бюджет Госдепа и USAID

Администрация американского президента Дональда Трампа предлагает сокращение бюджета нескольких ведомств, в том числе Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщили на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Госдепу и USAID предлагается выплачивать на $2,5 млрд меньше. Еще на $4 млрд предлагается сократить бюджет американского Минобразования.

Трамп предлагает сократить бюджет агентства кибербезопасности США на $491 млн. При этом президент хочет выделить дополнительные $44 млрд на депортацию нелегальных мигрантов.

Сообщается также, что Трамп планирует урезать бюджет в размере $315 миллионов на программы, которые, по его мнению, оказывают давление на журналистов и распространяют пропаганду.

При этом администрация президента намерена запросить у Конгресса рекордную сумму в $1,01 триллиона на нужды национальной безопасности в 2025 финансовом году.