В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 06:05 мск от начальника сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 05:49 мск на территории Кизилюртовского района вблизи села Инчха зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 на глубине 10 км", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подземные толчки не ощущались на поверхности, жертв и разрушений нет.