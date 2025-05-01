https://news.day.az/politics/1749389.html

Назначен новый председатель "Азеристиликтеджхизат" - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ильхам Ата оглу Мирзалиев назначен председателем открытого акционерного общества "Азеристиликтеджхизат". Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.