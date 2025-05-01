Назначен новый председатель "Азеристиликтеджхизат"

Ильхам Ата оглу Мирзалиев назначен председателем открытого акционерного общества "Азеристиликтеджхизат".

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.