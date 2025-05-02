На ряде улиц Баку фиксируются заторы
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана предоставил обновлённую информацию о дорожной ситуации в Баку.
Как передает Day.Az, на текущий момент наблюдаются затруднения в движении транспорта на ряде ключевых магистралей столицы. В частности, пробки зафиксированы:
1. шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
5. улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
7. улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;
11. улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.
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