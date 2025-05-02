Трамп запросит у Конгресса рекордный бюджет на нацбезопасность

Президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса рекордный бюджет на обеспечение национальной безопасности в размере $1,01 трлн на финансовый год, начинающийся 1 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

По их информации, выделенное финансирование планируется направить на обеспечение системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome ("Золотой купол"), модернизацию судостроения и инфраструктуры ядерной энергетики. Кроме того, бюджет предусматривает повышение заработной платы американских военнослужащих на 3,8%.

8 апреля Трамп сообщил, что его администрация подготовила оборонный бюджет общим объемом "приблизительно" $1 трлн. Оборонный бюджет на 2024 год составил $841 млрд.