Ляман Гусейнзаде анонсировала фундаментальные изменения в правовой системе Азербайджана

Министерством юстиции Азербайджана были подготовлены фундаментальные законопроекты, которые внесут вклад в развитие правовой системы.

Как передает Day.Az, об этом заявила начальник пресс-службы министерства юстиции Азербайджана Ляман Гусейнзаде, выступая на панельной сессии "Медиаповестка в Год Конституции и Суверенитета" в рамках II Форума "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

Она отметила, что в министерстве юстиции Азербайджана проведена масштабная работа по подготовке проектов нормативно-правовых актов и их экспертизе.

"В этом контексте особо можно отметить законопроекты "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией" и "О конфликте интересов", - добавила Л.Гусейнзаде.