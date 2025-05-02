Важность партнерства с Азербайджаном понимают не только в Азии, но и в Европе

Весна выдалась для азербайджанской дипломатии очень бурной. Пожалуй, такой дипломатической активности в последний месяц не наблюдалось ни у одного из наших соседей. Создается четкое ощущение, что Азербайджан превратился в дипломатический центр нашего региона. Наша страна уже признана транспортным хабом, а теперь формируется хаб дипломатический.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Невозможно сказать, какое из событий было важнее. Каждое из них является частью единого целого. Нельзя сказать, что визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана был важнее визита Президента Грузии Михаила Кавелашвили, или что приезд верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас менее значим для нас, чем предстоящие в мае визиты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти визиты, как я уже сказал, части единого целого, звенья одной цепи. Они составляют единую картину, как бы политический портрет региона.

Есть такой термин - политический туризм. Хотя сам термин, на мой взгляд, не очень удачный, все же он существует. Таким центром может стать не каждая страна. Им являются, например, Нью-Йорк или Женева, где располагаются штаб-квартиры международных организаций. Азербайджан тоже постепенно превращается в такой центр. Внимание к нашей стране растет, и нынешняя весна показала, какое место Баку занимает в системе международных координат.

И все же, особо хочу остановиться на государственном визите Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику. Я бы назвал этот визит триумфом азербайджанской дипломатии.

Установление настолько искренних и доверительных отношений с такой державой, как Китай, это важное достижение..Китай проводит специфическую политику, не стремится навязывать ее другим странам или вмешиваться в их дела. Хотя он очень силен и обладает огромным потенциалом. В отличие от прочих держав, Китай умеет давать правильную оценку другим странам и лидерам, позитивно оценивать происходящее в других странах. Его мнение не зависит от мировых тенденций, что очень важно для Азербайджана, которому не раз приходилось и приходится сталкиваться с предвзятым отношением. В Китае уважают Азербайджан и ценят отношения с ним. Это доказывают кадры общения первых лиц Азербайджана и КНР в Пекине. Встречи отличала особая атмосфера, очень искренняя. Взаимное доверие между лидерами, Ильхамом Алиевым и Си Цзиньпинем, было видно и без слов. А взаимное доверие это основа успешного взаимодействия. И еще добрые намерения. И у Азербайджана, и у Китая добрые намерения. Баку понимает значимость партнерства с таким государством, как Китай,. В свою очередь, Пекин осознает ценность партнерства с таким важным региональным игроком, как Азербайджан.

Надо сказать, что важность партнерства с Азербайджаном понимают не только в Азии, но и в Европе. Тут следует остановиться на визите Каи Каллас.

Кая Каллас заменила на посту главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Мы все помним, какую роль сыграл Боррель в провокациях против нашей страны и нарушении традиционного доверия между ЕС и Азербайджаном. Отношения с Европой реально испортились. Пусть это не отражалось на экономическом партнерстве, но в политической плоскости проблемы реально возникли. Боррель проводил политику против истины, против Азербайджана, искажал факты и реалии. Несправедливое отношение к нашей стране начало превращаться в нездоровое правило.

Теперь ситуация начала меняться. Провокатор ушел, и новый еврочиновник по иностранным делам приехала в Баку устранять возникшие барьеры и недопонимания.

Хотел бы обратить внимание на то, как дипломатично и в то же время четко Президент Ильхам Алиев на встрече с госпожой Каллас обозначил роль нашей страны для Европы. Спокойно, ненавязчиво и конкретно. Азербайджан поставляет газ в десять европейских стран, восемь из которых члены Евросоюза. Евросоюз является нашим торговым партнером номер один. Наша страна - надежный и незаменимый партнер для Европы в транспортно-логистических проектах.

Это напоминание европейским структурам о том, кто более всего важен для Европы в нашем регионе. Эти заявления как бы приглашают европейскую сторону ответить на вопрос: а чем важны для Европы другие страны нашего региона, которые она взяла под свою опеку? Что они могут дать Евросоюзу? Я не буду отвечать на эти вопросы, на них должны ответить себе сами чиновники ЕС.

Европейским партнерам не нравится, что в вопросе наращивания экспорта газа Азербайджан не готов жертвовать своими интересами ради европейских. Но это несправедливо. Президент Ильхам Алиев не раз объяснял позицию Баку по этому вопросу. ЕС хочет увеличения поставок, но не хочет инвестировать в проекты расширения добычи и инфраструктуры. Потому что Евросоюз выбрал путь декарбонизации и его финансовые структуры больше не финансируют нефтегазовые проекты. То есть Азербайджан должен потратить собственные средства без гарантий, что они вернутся. Разумеется, он не станет этого делать. Партнеры должны понять, что это не каприз, а забота об интересах народа и государства.

Привлек к себе внимание всего региона и даже мира визит в Баку Президента Ирана. Обратим внимание, как во время этого визита спала напряженность, все же остававшаяся между странами. Хотя у нас с Ираном совместные проекты, тесное сотрудничество, определенная напряженность, вызванная кризисами последних лет, все же сохранялась. В этом плане визит Пезешкиана является знаковым событием.

Даже взрыв в Бендер-Аббасе будто специально был направлен на то, чтобы визит был отменен. Были опасения, что из-за траура Президент ИРИ не приедет. Напомню, что и во время СОР29 Пезешкиан не смог приехать по каким-то причинам. Будто какие-то силы мешали сближению наших стран. Но визит состоялся. И прошел очень тепло и успешно. Обсуждены самые важные вопросы нашей двусторонней повестки. И опять хочу сказать об искренности и доверии. Искренность в отношениях двух президентов была очень заметна и послужила тому, что встреча лидеров превратилась во встречу друзей. Я думаю, что напряженность, которая имелась между нашими странами в последние годы, будет снята окончательно. И сама иранская сторона приложит к этому все усилия. В Баку приехала огромная делегация, было подписано много документов. Это очень важно для обеих стран.

Кстати, в свете визита президента Ирана некоторые рассматривают предстоящий в мае визит премьер-министра Израиля. Но я лично не вижу тут никакой связи. Было бы логичнее проводить параллели между визитами Нетаньяху и Эрдогана, хотя и это будет домысливанием. На самом деле у Азербайджана и Израиля очень широкая повестка, нашим странам есть, что обсудить. Да, конечно, в повестке и снижение конфликтности в отношениях Анкары и Тель-Авива. Не секрет, что Азербайджан предоставил свою площадку для примирения двух своих близких друзей. Азербайджан действительно уникальная страна. У нас уникальный лидер, который не хочет дестабилизации в регионе и готов прилагать усилия для примирения своих близких друзей и посредничать между ними. И что важно - у нашего лидера имеется для этого авторитет, а также политический и дипломатический ресурс.

Пусть у Турции Израиля не совпадают интересы и взгляды на ситуацию в регионе, но они оба наши друзья, и мы действуем так, как должен действовать друг, и демонстрируем это на любом уровне.

Извините, что отвлекаюсь от темы, но скажу откровенно - я никак не могу объяснить противостояние Турции и Израиля, как не могу понять войну между Россией и Украиной. Да, в обоих случаях мне могут привести аргументы политического и геополитического содержания, но это все равно не объясняет, как удалось стравить два родственных славянских народа, и теперь они воюют, жестоко и беспощадно. Или как, скажите мне, оказались противниками Турция и Израиль, два народа, которые веками были партнерами и союзниками? Это история, не конспирология. Из истории известно, какую роль сыграла Османская империя в спасении еврейского народа от полного уничтожения. Если бы не султан Сулейман, этот народ был бы истреблен в "просвещенной" Европе, в той же Испании. А еврейский народ никогда не забывает таких фактов.

Есть в происходящем какое-то ядро, содержащее истинную причину. Кому-то выгодно, чтобы страны и народы сталкивались друг с другом там, где можно просто сесть и в спокойно обстановке все решить. Какие-то силы буквально втискивают мир в созданные ими рамки. То, что происходит сегодня между Индией и Пакистаном, тоже имеет какой-то внешний раздражитель.

Многие, думаю, ощущают, что время ускорилось, все процессы развиваются слишком быстро. Посмотрите, с какой скоростью движется научный прогресс. Наука сегодня очень далеко ушла, гораздо дальше, чем нам известно. Если верить конспирологам, то уже изобретено лекарство от рака, но его не пускают в оборот, чтобы не лишать доходов тех, кто делает на этом несчастье деньги. Возможно такое? Возможно. Существуют корпорации, управляющие всеми процессами, и, честно скажу, сегодня мне это уже не кажется фантазией. На основании математических расчетов и при помощи ИИ люди научились достаточно четко прогнозировать будущее. Но оно совсем не такое, каким его видели идеалисты или фантасты, или каким мы сами хотели бы видеть его для будущих поколений. К сожалению, прогнозы не обнадеживающие.

И все же, я остаюсь оптимистом и считаю, что негативные прогнозы можно изменить. Если другие страны будут брать пример с Азербайджана, будут так же, как он, работать не только в собственных интересах, мы вместе сможем развернуть разрушительные процессы вспять. Сотрудничество, честное партнерство, взаимопонимание и доверие - мир, построенный на этих принципах, будет трудно расшатать.

Лейла Таривердиева