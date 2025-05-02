https://news.day.az/world/1749480.html В Китае рассказали о готовности США к переговорам по торговым пошлинам Власти Китая изучают заявления США о готовности провести двусторонние переговоры. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции КНР.
В Китае рассказали о готовности США к переговорам по торговым пошлинам
Власти Китая изучают заявления США о готовности провести двусторонние переговоры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции КНР.
В ведомстве подчеркнули, что должностные лица США неоднократно выражали готовность провести переговоры с китайской стороной для обсуждения торговых пошлин.
В министерстве добавили, что Вашингтон направил Пекину через заинтересованных лиц послания с выражением готовности к переговорам, Китай изучает данную возможность.
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