В Азербайджане началась регистрация детей в первый класс

В Азербайджане с 1 мая по 12 сентября родители смогут создать личные аккаунты и зарегистрировать детей для поступления в первый класс.

Как передает Day.Az, об этом заявила Фарида Билишзаде, главный консультант отдела организации общего образования Государственного агентства дошкольного и общего образования.

Она уточнила, что с 6 мая начнется процесс приоритетного выбора школ и учителей, который продлится до 12 сентября. В связи с большим спросом на некоторые школы в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе прием будет осуществляться с учетом приоритетных условий.

Регистрация в азербайджанский сектор будет проходить с 6 мая по 5 июня, а для тех, кто желает отдать детей в классы с обучением на других языках, регистрация на устные собеседования будет открыта с 6 по 20 мая. Этап собеседований пройдет с 12 по 31 мая, а апелляции можно будет подавать с 31 мая по 2 июня. Родители, чьи дети успешно пройдут собеседования, смогут выбрать школу и учителя до 17 июня.

Приоритетный отбор для русского сектора будет проходить с 17 июня по 17 июля.

Также регистрация на собеседование для азербайджанских отделений Бакинского европейского лицея, средней специальной музыкальной школы им. Бюльбюля и Гимназии искусств будет проходить с 6 мая по 5 июня, а сам конкурс состоится с 15 по 18 июня. Для русского сектора этих учреждений регистрация пройдет с 17 по 25 июня, а конкурс пройдет с 30 июня по 7 июля. Успешно прошедшие отбор смогут выбрать преподавателя 14 июля.