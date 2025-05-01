https://news.day.az/society/1749356.html В Карабахе обезврежены тысячи неразорвавшихся боеприпасов Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о проведенных в апреле операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
В Карабахе обезврежены тысячи неразорвавшихся боеприпасов
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о проведенных в апреле операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, в прошлом месяце в ходе операций по разминированию были обнаружены и обезврежены 302 противопехотные, 79 противотанковых мин и 3047 неразорвавшихся боеприпасов.
Согласно информации, 6365.7 гектара были очищены от мин.
Отметим, что операции по разминированию были проведены ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой Азербайджана, а также четырьмя частными компаниями.
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