В Карабахе обезврежены тысячи неразорвавшихся боеприпасов

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о проведенных в апреле операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, в прошлом месяце в ходе операций по разминированию были обнаружены и обезврежены 302 противопехотные, 79 противотанковых мин и 3047 неразорвавшихся боеприпасов.

Согласно информации, 6365.7 гектара были очищены от мин.

Отметим, что операции по разминированию были проведены ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой Азербайджана, а также четырьмя частными компаниями.