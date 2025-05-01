В Баку задержана пьяная автохулиганка

Женщина-водитель арестована за автохулиганство в нетрезвом состоянии на Porsche в Баку.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в Насиминском районе Баку, где сотрудники дорожной полиции задержали женщину, управляющую автомобилем Porsche в нетрезвом виде. Она совершала опасные маневры, грубо нарушая правила дорожного движения и игнорируя требования полицейских остановиться. На высокой скорости она продолжала свои действия, несмотря на предупреждения.

При проверке оказалось, что водитель, А. Гасанова, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее было составлено соответствующее дело, и материалы переданы в суд. По решению суда, Гасанова была арестована на 20 суток и лишена водительских прав на год.