Задержан мужчина, нарушавший порядок на дороге в Баку

Личность мужчины, создававшего угрозу на дороге в районе транспортного круга "20 Января" в Ясамальском районе Баку, установлена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, нарушителем оказался Руслан Эльдар оглу Гулиев, 1988 года рождения.

Установлено, что он ранее был судим за кражу, грабеж и мошенничество. В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В его отношении применены соответствующие меры ответственности.

МВД вновь призвало граждан и водителей оперативно сообщать в полицию о любых противоправных действиях или опасных ситуациях на дорогах.