Итальянские парламентарии в Агдаме

Делегация парламента Италии в составе членов группы дружбы Италия-Азербайджан прибыла в Агдам в рамках визита на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в настоящее время делегация знакомится с комплексом "Имарет" в городе Агдам.

После Агдама планируется поездка итальянских парламентариев в Шушу и Ханкенди.

Гостей сопровождает депутат Милли Меджлиса Азер Керимли.