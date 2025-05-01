https://news.day.az/politics/1749364.html Итальянские парламентарии в Агдаме - ФОТО Делегация парламента Италии в составе членов группы дружбы Италия-Азербайджан прибыла в Агдам в рамках визита на освобожденные от оккупации территории. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в настоящее время делегация знакомится с комплексом "Имарет" в городе Агдам.
Итальянские парламентарии в Агдаме - ФОТО
Делегация парламента Италии в составе членов группы дружбы Италия-Азербайджан прибыла в Агдам в рамках визита на освобожденные от оккупации территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в настоящее время делегация знакомится с комплексом "Имарет" в городе Агдам.
После Агдама планируется поездка итальянских парламентариев в Шушу и Ханкенди.
Гостей сопровождает депутат Милли Меджлиса Азер Керимли.
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