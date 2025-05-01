https://news.day.az/world/1749425.html Переговоры США и Ирана приостановлены Четвёртый раунд переговоров между США и Ираном перенесён по логистическим причинам. Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр Албусаиди в своём аккаунте в соцсети X. По его словам, запланированная на 3 мая встреча представителей двух стран откладывается, а новые даты будут согласованы дополнительно.
Переговоры США и Ирана приостановлены
Четвёртый раунд переговоров между США и Ираном перенесён по логистическим причинам.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр Албусаиди в своём аккаунте в соцсети X.
По его словам, запланированная на 3 мая встреча представителей двух стран откладывается, а новые даты будут согласованы дополнительно.
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