Переговоры США и Ирана приостановлены

Четвёртый раунд переговоров между США и Ираном перенесён по логистическим причинам.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр Албусаиди в своём аккаунте в соцсети X.

По его словам, запланированная на 3 мая встреча представителей двух стран откладывается, а новые даты будут согласованы дополнительно.