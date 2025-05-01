https://news.day.az/politics/1749386.html

В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих - УКАЗ

В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в распоряжение "Об установлении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих".