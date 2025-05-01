https://news.day.az/politics/1749386.html В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих - УКАЗ В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в распоряжение "Об установлении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих".
В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих - УКАЗ
В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады ряда госслужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в распоряжение "Об установлении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих".
Согласно Указу, ежемесячный должностной оклад советника председателя Милли Меджлиса, помощника председателя Милли Меджлиса, помощника премьер-министра, советника премьер-министра установлен в размере 2425 манатов.
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