Армия США получит дальнобойные ракеты

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет распорядился реформировать американские вооруженные силы, в частности - оснастить их дальнобойными ракетами к 2027 году.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление появилось на сайте Пентагона.

"Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027 году", - говорится в документе.

Кроме того, Пентагону предстоит избавиться от устаревшего оборудования и неэффективных программ, а также поставить в каждую дивизию беспилотники и средства ПВО к 2026 году. А к 2027-му ВС США должны обзавестись системой управления подразделений на основе искусственного интеллекта.

Помимо этого, Пентагон заключил контракты с компаниями General Dynamics и Huntington Ingalls на общую сумму до $18,4 млрд на строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения типа Virginia.