https://news.day.az/economy/1749357.html Филиал иранского банка возобновил работу в Баку Бакинский филиал Bank Melli İran полностью возобновил свою деятельность. Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал исполнительный директор Bank Melli İran Абульфаз Наджарзаде. По его словам, соглашение об этом было достигнуто в рамках визита в Азербайджан Президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Филиал иранского банка возобновил работу в Баку
Бакинский филиал Bank Melli İran полностью возобновил свою деятельность.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал исполнительный директор Bank Melli İran Абульфаз Наджарзаде.
По его словам, соглашение об этом было достигнуто в рамках визита в Азербайджан Президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Представитель банка отметил, что это решение демонстрирует волю двух стран в направлении развития экономических отношений и создало ценную возможность для предпринимателей.
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