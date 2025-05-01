https://news.day.az/world/1749417.html Экоактивисты атаковали дома парижских миллиардеров - ВИДЕО Активисты движения Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) ворвались в самый престижный и особо охраняемый район Парижа Вилла Монморанси, чтобы символически атаковать дома сверхбогатых людей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Экоактивисты атаковали дома парижских миллиардеров - ВИДЕО
Активисты движения Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) ворвались в самый престижный и особо охраняемый район Парижа Вилла Монморанси, чтобы символически атаковать дома сверхбогатых людей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По их словам, эта акция направлена на повышение осведомленности об ответственности самых богатых людей за разрушение планеты.
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