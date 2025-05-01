Экоактивисты атаковали дома парижских миллиардеров

Активисты движения Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) ворвались в самый престижный и особо охраняемый район Парижа Вилла Монморанси, чтобы символически атаковать дома сверхбогатых людей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По их словам, эта акция направлена на повышение осведомленности об ответственности самых богатых людей за разрушение планеты.