ВВС Китая и Египта над пирамидами Гизы

Китайские реактивные истребители J-10 и военно-транспортный Y-20 летят в строю с египетскими МиГ-29 над пирамидами Гизы, завершая свои первые совместные военные учения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.