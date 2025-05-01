https://news.day.az/world/1749429.html ВВС Китая и Египта над пирамидами Гизы - ВИДЕО Китайские реактивные истребители J-10 и военно-транспортный Y-20 летят в строю с египетскими МиГ-29 над пирамидами Гизы, завершая свои первые совместные военные учения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
ВВС Китая и Египта над пирамидами Гизы - ВИДЕО
Китайские реактивные истребители J-10 и военно-транспортный Y-20 летят в строю с египетскими МиГ-29 над пирамидами Гизы, завершая свои первые совместные военные учения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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