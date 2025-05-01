Ливни и грозы накроют регионы

После нескольких дней умеренной погоды в районах Азербайджана, с вечера 2 мая по 6 мая в западных районах ожидаются прерывистые дожди и грозы. Местами возможны ливни, град, в высокогорьях - мокрый снег.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Не исключается повышение водности в реках, а на некоторых горных реках - кратковременные наводнения и сели.