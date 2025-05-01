https://news.day.az/society/1749422.html Ливни и грозы накроют регионы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После нескольких дней умеренной погоды в районах Азербайджана, с вечера 2 мая по 6 мая в западных районах ожидаются прерывистые дожди и грозы. Местами возможны ливни, град, в высокогорьях - мокрый снег. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Ливни и грозы накроют регионы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После нескольких дней умеренной погоды в районах Азербайджана, с вечера 2 мая по 6 мая в западных районах ожидаются прерывистые дожди и грозы. Местами возможны ливни, град, в высокогорьях - мокрый снег.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Не исключается повышение водности в реках, а на некоторых горных реках - кратковременные наводнения и сели.
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